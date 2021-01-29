Татарстанцев приглашают на бесплатные курсы по татарскому языку

Все желающие могут пройти обучение в онлайн-школе татарского языка «Ана теле». Материалы, разработанные для обучения, состоят из уроков, видеофильмов, аудиороликов для изучения грамматики, лексики, фонетики.

Бесплатная онлайн-школа была создана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в 2013 году. В онлайн-школе четыре уровня сложности – А1, А2, B1, B2. Проект включает в себя 72 разделов, 288 уроков, 1676 упражнений, 288 видеоклипов, 10950 аудиофайлов.

С 2013 года онлайн-школу прошли более 150 тыс. учеников из 142 стран, проведено более 8 млн учебных часов, порядка 5 млн уроков и более 80 тыс. разговорных уроков, сообщают организаторы.

Присоединиться к проекту может любой желающий, достаточно пройти регистрацию на сайте.