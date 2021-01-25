Татары Афганистана могут быть включены в Конституцию как «нация»

25 января в заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресс татар В.Г.Шайхразиев принял участие в видеоконференции с татарами Афганистана. В онлайн встрече обсуждались вопросы о возможности включения татар Афганистана 15-ым народом, наряду с другими 14 народами в 4 статью Конституции Исламской Республики Афганистан, также о сотрудничестве между Афганистаном и Татарстаном.

Со слов депутата нижней палаты Парламента ИРА от провинции Саманган Махдума Абдаллы Мохаммади, который также возглавляет совет татар Афганистана, в основном, татары проживают в северных провинциях страны. Провинция Саманган является «центральной» провинцией татар.

Татары Афганистана могут быть включены в Конституцию как «нация». Махдум Абдалла Мохаммади заявил, что на имя Президента страны Ашрафа Гани направлено обращение, в котором депутаты Парламента выразили просьбу включить национальность «татар» в основной документ страны. Изменение в Конституции даст возможность идентифицировать себя татарами в графе «национальность» при выдаче паспортов (тазкира) и свидетельств о рождении. Данное обращение поддержали порядка 180 депутатов Парламента.

Во время онлайн-встречи татары Афганистана попросили у заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресс татар В.Г.Шайхразиева содействия в организации курсов татарского языка для татар Афганистана. Также г-н Мохаммади выдвинул инициативу о вхождении Совета Татар Афганистана в структуру Всемирного Конгресса Татар.