Татары Пензенской области начали получать издания смысловых переводов Куръана

Татарские соотечественники Пензенской области начали получать издания смысловых переводов Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке, направленных тиражом 2 тыс штук специальным рейсом из Духовного управления мусульман РТ. Одними из первых эти книги получили активисты татарской национально-культурной автономии Пензенской области, а также библиотека НКА. Всего смысловыми переводами Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” от ДУМ РТ планируется обеспечить татарских соотечественников Городищинского, Кузнецкого, Неверкинского, Шамышевского, Пензенского, Каменского, Пачелмского, Белинского, Лопатинского районов и города Пенза, мечети, школы, библиотеки, а также местные колонии.

Примечательно, что доставка из Казани в Пензу, отгрузка книг общим весом 3,5 тонны и дальнейшая раздача осуществляется благодаря помощи неравнодушных татарских меценатов и общественников. Особую помощь оказывают Рашид Алюшев и Хамзя Мамадалиев, которые вручают книги соплеменникам от имени муфтия Республики Татарстан Камиль хазрата Самигуллина.

На сегодняшний день в Пензенской области проживает более 100 тысяч татар, насчитывается 48 татарских сел, в которых сконцентрирована большая часть мечетей, всего их около 90 приходов.

ДУМ РТ выражает благодарность татарским соотечественникам в Пензенской области, оказывающим содействие в раздаче книг соплеменникам.

Смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке является обновленной версией издания, выпущенного специальным тиражом в 2020 году по поручению муфтия Татарстана шейха Камиля хазрата Самигуллина для бесплатного распространения в регионах России с компактным проживанием татар. Книга начинается с обращения Камиля хазрата к соотечественникам с призывом изучать, беречь и развивать родной язык и национальные особенности.

dumrt.ru