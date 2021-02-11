Татары Венгрии проводят кулинарный конкурс

Татары Венгрии объявили кулинарный конкурс для жителей страны, посвящённый Дню татарской кулинарии и Дню рождения выдающегося татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Организатор конкурса – Общество татар Венгрии «Элифба»

Юнус Ахметзянович Ахметзянов (28.02.1927 – 13.02. 1984) вошел в историю татарского народа как популяризатор традиций татарской национальной кухни, как исследователь, стоявший у истоков возрождения ценностей и обычаев гостеприимства татарского народа.

Основная цель Конкурса – популяризация блюд татарской кухни, пропаганда идей и принципов татарской национальной кулинарии.

Победители конкурса примут участие от Венгрии в Европейском кулинарном конкурсе, цель которого – изготовления буклета с лучшими аутентичными татарскими блюдами стран –членов Международной ассоциации «Альянс татар Европы».

Для участия в конкурсе нужно приготовить любимое в вашей семье татарское блюдо, рассказать о нём, написать рецепт и прислать фото пошагового изготовления блюда и описание на почту: [email protected] до 20 февраля 2021 г.

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