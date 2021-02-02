Тауфик Каримов: «У KAZAN EDUCATION сложились продуктивные отношения с Россотудничеством в Казахстане»

Сегодня во Всемирном конгрессе татар состоялась онлайн-конференция с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья. Онлайн-встреча прошла на базе платформы “Zoom”.

Одним из участников мероприятия стал Председатель Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов, который рассказал о центре довузовской подготовки KAZAN EDUCATION.

Как стало известно, Центр появился в 2016 году как отдельное направление Казахстанского Конгресса татар и башкир в сфере образования, где обучающиеся могли бы в течение текущего учебного года получить дополнительные знания, достаточные для поступления не только в университеты Казани, но и в любой выбранный ими вуз России. Изначально был выбран курс на подготовку детей на инженерные, технические, технологические и IT специальности.

«Сегодня в центре обучаются более 300 детей с 8 по 11 классы. Выпускники KAZAN EDUCATION поступают на бюджетные места в вузы Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирска. Это ИТМО, МИЭТ, МИРЭА, Станкин, МГУ, МГИМО, МАИ, КФУ, КНИТУ, Иннополис», — сообщил Тауфик Каримов.

«В Центре слушатели изучают русский язык, физику, химию, математику, биологию, информатику, историю России, обществознание, английский язык. Отдельно есть преподавание информатики и физики на английском языке. Занятия в KAZAN EDUCATION проходят ежедневно, шесть дней в неделю, без каникул. Учебная база расположена в самом центре Алматы, что достаточно удобно для приезда детей из любой точки города», — добавил спикер.

Стоит отметить, что у KAZAN EDUCATION сложились очень тесные продуктивные отношения с Россотудничеством в Казахстане и лично с А.А. Коропченко. Сегодня изучается вопрос открытия Пункта сдачи ЕГЭ в Алмате, а в перспективе создания Казахстанско-Российского лицея на базе наработок Центра KAZAN EDUCATION.