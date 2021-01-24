Театр «Экият» намерен выпустить до конца 2022 года около 20 новых спектаклей

о конца 2022 года театр кукол «Экият» планирует выпустить еще около 20 новых спектаклей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев.

«Сейчас театр работает на максимальных оборотах, и так тоже невозможно. Еще год мы так поработаем и потом сбавим обороты. Всего нам нужно набрать около 20-30 спектаклей, из которых 10 уже мы выпустили в 2020 году, несмотря на пандемию», — сказал Зайниев.

В театре идет обновление репертуара, поэтому там выпускают много спектаклей. Когда в репертуаре будет собран необходимый объем спектаклей, то труппа театра планирует сбавить обороты и выпускать меньше спектаклей, отметил худрук.

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