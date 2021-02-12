Телеканал ТНВ проводит конкурс «Наследие татар»

Конкурс проводится с целью выявления различных талантов у людей, обладающих музыкальными и кулинарными талантами, какими-либо профессиональными навыками и др.

Свои работы в формате фото и видео можно присылать на электронный адрес [email protected] до 1 июня 2021 года.

Номинаций Конкурса:

«Татарская мелодия, сыгранная на гармошке» (татарская мелодия собственного сочинения)

«Мастер кулинарии» (необычный рецепт национального блюда)

«Мастер на все руки» (плотник, пчеловод, человек, занимающийся рукоделием. С коротким рассказом о том, что вы создаете)

«Национальная одежда» (фото, сделанное в необычной национальной одежде. Фото в стиле ретро приоритете)

«Сокровище поколений» (ценность, оставшаяся от бабушек и дедушек)

В Instagram @tvtnv путем голосования в каждой номинации будут определены 3 победителя!

Призовой фонд составляет:

1 место — 20 000 тысяч рублей

2 место — 15 000 тысяч рублей

3 место — 10 000 тысяч рублей

tnv.ru