Телеканал ТНВ проводит конкурс «Наследие татар»

Конкурс проводится с целью выявления различных талантов у людей, обладающих музыкальными и кулинарными талантами, какими-либо профессиональными навыками и др.
Свои работы в формате фото и видео можно присылать на электронный адрес [email protected] до 1 июня 2021 года.
Номинаций Конкурса:
- «Татарская мелодия, сыгранная на гармошке» (татарская мелодия собственного сочинения)
- «Мастер кулинарии» (необычный рецепт национального блюда)
- «Мастер на все руки» (плотник, пчеловод, человек, занимающийся рукоделием. С коротким рассказом о том, что вы создаете)
- «Национальная одежда» (фото, сделанное в необычной национальной одежде. Фото в стиле ретро приоритете)
- «Сокровище поколений» (ценность, оставшаяся от бабушек и дедушек)
В Instagram @tvtnv путем голосования в каждой номинации будут определены 3 победителя!
Призовой фонд составляет:
1 место — 20 000 тысяч рублей
2 место — 15 000 тысяч рублей
3 место — 10 000 тысяч рублей