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Телеканал ТНВ проводит конкурс «Наследие татар»

Телеканал ТНВ проводит конкурс «Наследие татар»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 12.02.2021 0 40

Конкурс проводится с целью выявления различных талантов у людей, обладающих музыкальными и кулинарными талантами, какими-либо профессиональными навыками и др.

Свои работы в формате фото и видео можно присылать на электронный адрес [email protected] до 1 июня 2021 года.

Номинаций Конкурса:

  • «Татарская мелодия, сыгранная на гармошке» (татарская мелодия собственного сочинения)
  • «Мастер кулинарии» (необычный рецепт национального блюда)
  • «Мастер на все руки» (плотник, пчеловод, человек, занимающийся рукоделием. С коротким рассказом о том, что вы создаете)
  • «Национальная одежда» (фото, сделанное в необычной национальной одежде. Фото в стиле ретро приоритете)
  • «Сокровище поколений» (ценность, оставшаяся от бабушек и дедушек)

В Instagram @tvtnv путем голосования в каждой номинации будут определены 3 победителя!

Призовой фонд составляет:

1 место — 20 000 тысяч рублей

2 место — 15 000 тысяч рублей

3 место — 10 000 тысяч рублей

tnv.ru

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