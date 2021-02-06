Учащиеся Тукузской школы Тюменской области посетили Историко- мемориальный комплекс «Искер»

Образовательный туризм относится к важным педагогическим технологиям, особенно на современном этапе общественного развития. Это обусловлено тем, что он дает возможности расширения кругозора учащихся, ознакомления с культурой других стран и народов воочию, формирует представление об обычаях, традициях, культурных ценностях своей страны, родного края и иных стран и народов, способствует интеграции в мировую культуру, повышает качество знаний, навыков, умений, развивает способности учащихся.

Одним из принципов образовательного туризма является краеведческий – знакомство с историей, культурными и природными особенностями родного края. Учитывая этот принцип, 29.01.2021 года учащиеся Тукузской СОШ, участники,призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по татарскому языку и литературе, Сагитуллина Юлия (8 кл), Ибукова Дианира (9 кл), Кузакбирдиева Эльмира (11 кл) со своей учительницей родного языка Ибуковой В.Н. посетили Историко- мемориальный комплекс «Искер». Наше путешествие началось с посещения кафе-музея «Бахетле» -единственного во всей Тюменской области татарского кафе,где ,после вкусного обеда, произошло долгожданное награждение победителя фото-конкурса «Царица Сузге» Ибуковой Дианиры, и интересного знакомства с историей сибирских татар, созерцания прекрасных картин и предметов быта из жизни подданных Кучума хана, мы поехали в собственно Искер вместе с руководителем РТОО «Наследие» Шамсутдиновой Л.А.,которая стала нашим гидом и сопровождающим. Учащиеся услышали очень много интересных фактов о жизни и великих походах Кучум-хана. Побывали в строящейся мечети, положили садака. Затем попробовали себя в роли самого хана и его приближенных. Также с особым любопытством посетили музей и Астану, где похоронены святые.С самого высокого берега посмотрели на сам Искер.

День прошел очень быстро. Мы стали пионерами данного тура. Хотим пригласить других учеников татарских школ, побывать в этих местах и познакомиться с жизнью хана Кучума, узнать много нового об истории сибирских татар. Недаром же говорят, человек, не знающий свою историю и культуру, никогда не примет чужую. Давайте изучать, любить и интересоваться своим прошлым, и строить прекрасное будущее.Ведь так много интересного и удивительного нас окружает!!!

Венера Ибукова

Учитель татарского языка и

литературы Тукузской СОШ