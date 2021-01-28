Участнику героической обороны Ленинграда посвящается

27 января в городе Алчевске, на мемориале погибшим металлургам, состоялся митинг памяти, посвящённый Камилю Шайхутдиновичу Хансиварову, погибшему 17 сентября 1941 года в блокадном Ленинграде.

Митинг состоялся по инициативе руководителя Алчевского городского татарского культурного центра «Тан» Карачурина Флюра Саяровича.

В организации мероприятия активное участие приняли представители мусульманской общины «Аль-Иман» во главе с имамом Алчевской мечети Игбалом ходжи Зульфикар оглы Акперовым.

В митинге участвовали члены Алчевского городского поискового отряла имени Салавата Юлаева Общественной организации «Союз поисковиков Донбасса», казаки Екатериновского Слобожанского казачьего полка Луганского округа Всевеликого войска Донского во главе с атаманом Трембачем Александром Сергеевичем, представители Алчевской городской армянской диаспоры во главе с представителем политсовета Кюляном Месропом Саркисовичем.

Прошло уже 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. У поколения, не знавшего ужасов войны, родились и выросли дети, которые сейчас тоже уже стали папами и мамами. Время идет. И становится историей.

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Но фашисты глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город.

Из приказа начальника германского военно-морского штаба 29 сентября 1941 г.: Совершенно секретно: «Гитлер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса».

Начало войны было неудачным для Красной Армии и враги наступали. В августе 1941 года город Ленинград оказался в блокаде, то есть в кольце фашистской армии.

8 сентября 1941 года вражеские войска прорвались к Ладожскому озеру и захватили город Шлиссельбург, в результате чего Ленинград оказался блокированным с суши. Но захватить город гитлеровцы не смогли. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро.

С этого момента и начинается трагическая и героическая оборона Ленинграда.

Среди участников обороны Ленинграда были и жители Ворошиловска (ныне Алчевск). Среди них Камиль Шайхутдинович Хансиваров.

Камиль Хансиваров родился в 1917 году в Алчевске. Он был сыном первого муллы мусульманской мечети Шайхи Садыка. Начинал трудовую деятельность на заводе. Как опытного работника конструкторского отдела завода, его направили в Ленинград для учёбы в медицинскую академию Военно-Морского флота. С детства мечтал быть медиком. Судьба его сложилась трагически. В 1941 году, во время боевых действий на Ладожском озере пришлось ему делать срочную операцию на корабле, перевозившем раненых. В это время произошёл налёт фашистской авиации. В результате прямого попадания снаряда на корабль, 17 сентября 1941 года Камиль Шайхутдинович Хансиваров погиб. На одной из плит мемориала погибшим металлургам на площади Карла Маркса высечено имя Камиля Хансиварова, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны.

Удалось найти извещение 2-го отделения ОКОС МСУ Народного комиссариата Военно-морского флота. В нём говорится: «Донбасс, г. Ворошиловск, ул. Нагорная, 20, кв.4. Гражданке Хансиваровой М.Ш. На Ваше письмо от 21.08.1944 года сообщаю, что Ваш брат старший фельдшер (врач) Хансиваров Камиль Шайхутдинович погиб при аварии баржи 17 сентября 1941 года. Помощник начальника 2-го отделения ОКОС МСУ ВМФ майор адм. службы Магаков».

Блокада Ленинграда – наиболее трагический период в истории города на Неве. Гитлер хотел путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять город с землёй. Для осуществления этого замысла гитлеровское командование бросило к Ленинграду более 40 отборных дивизий, свыше тысячи танков и полторы тысячи самолётов. Осада города продолжалась приблизительно 900 дней, с 8 сентября 1941г. по 27 января 1944 г. Два миллиона 887 тысяч гражданского населения (включая 400 тысяч детей) оказались в кольце окружения.

Митинг памяти в Алчевске, посвящённый 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошёл в преддверии Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений, которая отмечается 1-7 февраля каждого года (резолюция 65/5 Генеральной Ассамблеи).

Что представляет собой блокада, жители Алчевска, расположенного на территории Донбасса, знают не понаслышке. В 2014 году они на себе ощутили всю ужасную сущность этого трагического явления войны, разыгравшейся в Украине в результате политической и общественной нестабильности.

В таких новых условиях нестабильности и глобализации необходимо осознать, что мир – это не просто отсутствие войны. Мир — значит жить вместе, несмотря на наши различия — пол, расу, язык, религию или культуру, это значит содействовать всеобщей справедливости и уважению прав человека, от которых зависит данное сосуществование. Мир — это непрерывный процесс, долгосрочная цель, которая требует постоянного совершенствования, проявления бдительности и всеобщего активного участия. Это выбор, который необходимо делать в каждой отдельной ситуации, это ежедневное решение вести искренний диалог с другими лицами и общинами, независимо от того, как близко или далеко они проживают.

Ф.С.Карачурин, руководитель Алчевского городского татарского культурного центра «Тан» (Донбасс)