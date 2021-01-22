«Учителем года» в Кукморском районе стала учитель музыки школы №3

В Кукморе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Республике Татарстан. Об этом сообщили в управлении образования Кукморского района.

По итогам конкурса в номинации «Энергия, смелость, воля» победила учитель английского языка Березнякской школы Гульшат Гаптелхаковой, в номинации «Методическое мастерство» — учитель татарского языка и литературы Яныльской школы Лейсан Галлямова, в номинации «За эрудицию и неординарное мышление» — учитель информатики и математики Маскаринской школы Равиль Мухаметгалиев, в номинации «Лучший учитель естественно-математического цикла» — учитель информатики Большесардекской гимназии Гульчачак Сабирзянова, в номинации «Лучший учитель гуманитарного цикла» — учитель английского языка многопрофильного лицея Гульзия Зиннатова.

Звание лауреата присуждено учителю русского языка и литературы Ядыгерьской школы Лейсан Мухаметзяновой, учителю иностранного языка Гимназии №1 Лилие Галяутдиновой.

Лауреатами в номинации «Педагогический дебют» стали учитель математики Большесардекской гимназии Миляуша Курбанова, учитель музыки Гимназии №1 Анесса Галимуллина, учитель начальных классов многопрофильного лицея Илюза Шайхиева.

Призерами в номинации «Педагогический дебют» стали учитель начальных классов Кукморской школы №4 Минзиля Хафизова, учитель истории Кукморской школы №3 Гузель Муллахметова.

Победителем в номинации «Педагогический дебют» стал учитель химии Манзарасской школы Ранис Хисанов.

Призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Республике Татарстан стали учитель начальных классов Поч.Кучукской школы Марьям Шайхутдинова и учитель начальных классов Манзарасской школы Гульфия Фаляхиева.

Победителем муниципального этапа конкурса признана учитель музыки Кукморской школы №3 Роза Сайфуллина.

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