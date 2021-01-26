Ушел из жизни исследователь генеалогии татарского народа Адиль Беляев

25 января на 89-м году жизни скончался исследователь генеалогии татарского народа, всю жизнь изучавший истории происхождения и родства различных династий, Адиль Бакиевич Беляев.

Собирать сведения о татарских династиях и составлять их родословные Адиль Бакиевич начал в пятнадцать лет. Его многолетняя работа вошла в несколько книг.

В 2000 году вышла в свет книга «Касимовские корни и современные ветви с древнейших времён». В ней представлены более 100 родственных династий.

В 2012 году в Казанском книжном издательстве увидела свет книга в формате альбома «Историческая генеалогия татарского народа. Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и государства». В ней представлены 350 родов, в которых более 1000 фамилий татарских, русских и других национальностей. Много известных людей — учёных, писателей, врачей, педагогов, артистов.

В 2015 году исследователь издал новую работу — «1001 родственная фамилия», в нее вошли новые фамилии. Книга представлена в Российской Государственной библиотеке, Московской губернской, Казанской и Лондонской библиотеках.

За свои книги автор дважды удостоен премии Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва в конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Наследие Подмосковья».

По образованию Адиль Бакиевич был строителем. Заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии Совета Министров СССР. Участвовал в строительстве многих значимых объектов.

Родился 5 октября 1932 года в городе Касимов Рязанской области. В школу поступил в Таджикистане, затем окончил строительный техникум в Самарканде (Узбекистан). Получил высшее образование в Среднеазиатском политехническом институте. После окончания института вернулся в Самарканд – строить суперфосфатный завод и достраивать завод «Красный двигатель». Окончив аспирантуру в Московском инженерно—строительном институте им. В.В. Куйбышева, получил направление на работу в подмосковную Апрелевку, в «ЦНИИЭПСЕЛЬСТРОЙ».

С 1971 года начал работать в Гипросельстрое главным конструктором проекта.

В 1988 году в составе группы разработчиков 24 типов зданий для горняков удостоился Государственной премии Совета Министров СССР, а в августе 1997 года ему присвоили Почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Адиль Беляев много лет принимал активное участие в общественной жизни татар Москвы и Московской области. Проводил презентации своих книг, в том числе в Полпредстве Татарстана.

У него остались две дочери, четыре внучки, два правнука и пять правнучек.

Похоронят Адиля Бакиевича Беляева 27 января на Даниловском мусульманском кладбище рядом с супругой.

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