Ушел из жизни известный татарский историк Булат Султанбеков

20 января 2021 года умер известный казанский историк Булат Султанбеков. Ему было 92 года. Об этом сообщил кандидат исторических наук Булат Хамидуллин на своей странице в Facebook.

Булат Султанбеков родился 18 ноября 1928 года в Казани. В 1950 году он окончил исторический факультет Казанского государственного педагогического института.

Султанбеков работал учителем, преподавал общественные науки в нескольких вузах республики. В дальнейшем руководил кафедрой истории и теории культуры Института повышения квалификации кадров народного образования.

В 1987 году ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры РТ», в 1995-м — «Заслуженный деятель науки РТ». Булат Файзрахманович — лауреат госпремии Татарстана в области науки и техники. Имел множество медалей, в том числе «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Султанбеков — автор ряда исторических трудов: «Драматические страницы истории Татарстана» (1993), «Сталин и «татарский след» (1994), двухтомника «Татарстан ХХ век: личности, события, документы» (2003 год) и множества других книг и статей.

Татьяна Леухина

realnoevremya.ru