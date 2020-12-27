В 2020 году БФ «Закят» ДУМ РТ оказал финансовую помощь на оплату лечения 60 тяжелобольных детей и взрослых

Так, в 2020 году, благодаря помощи неравнодушных людей и средств массовой информации, Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оплатил реабилитацию и покупку технических средств для 60 тяжелобольных детей и взрослых. Таким образом, в среднем Фонду удается привлекать средства на лечение 5 нуждающихся ежемесячно. Наиболее активно Фонд оказывает помощь в рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» — в этом году средства собрались на реабилитацию 12 детей. Всего с 2016 года через фонд «Закят» оплачено лечение около 300 детей.

Еще одним важным проектом, направленным в поддержку тяжелобольных детей, является проект «Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей в РТ «Хаят», реализуемый с помощью гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Центр создан с целью социализации «особенных» детей, воспитания в них навыков самостоятельности и социально-бытового ориентирования, а также профилактики эмоционального выгорания их родителей. Посещение Центра «Хаят» для особенных детей и их родителей бесплатное. В 2020 году курсы «социализации» посетили 120 семей.

В 2020 году в условиях пандемии и в период всеобщего режима самоизоляции в Республике Татарстан со стороны мусульманских организаций и меценатов особенно масштабно была реализована продовольственная помощь нуждающимся. Так, по итогам 12 месяцев малоимущим семьям раздали: БФ «Закят» 32’250 порций продуктовых и ифтар-наборов (в т.ч. 30’000 шт – в рамках Республиканского ифтара), НИБФ «Ярдәм» — 121 750 порций продуктовых и ифтар-наборов (в том числе 62 000 шт – в период Рамазана), мухтасибаты ДУМ РТ – 90 000 шт в период Рамазана. Одним из самых активных в 2020 году был мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов г.Казани ДУМ РТ, который в период Рамазана ежедневно обеспечивал 300 бездомных людей горячим питанием в комплексе «Бесплатная помощь нуждающимся» на ул.Б.Шахиди в Казани.

Продовольственная помощь населению в 2020 году активизировалась также в период праздника Курбан-байрам. Всего Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ выдал 4 тонны жертвенного мяса 1458 семьям и продуктовые наборы 1949 малоимущим семьям РТ.

С традиционным размахом в 2020 году в Татарстане прошла кампания по сбору и распределению гушр-садаки в пользу нуждающихся. В результате стараниями республиканских мечетей было собрано и передано в адрес малоимущих 1000 тонн овощей. В Казани БФ «Закят» в рамках кампании обеспечил продовольствием 1200 подопечных семей.

Кроме того, с 2016 года БФ «Закят» ДУМ РТ проводит регулярные благотворительные обеды для бездомных, сирот, людей с ограниченными физическими возможностями, одиноких пожилых. В 2020 году Фонду удалось раздать 2023 порций горячей еды. При этом еще 3 точки горячего питания созданы стараниями мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г.Казани ДУМ РТ, который на сегодняшний день за счет открытия двух дополнительных пунктов оказания помощи довел суммарный объем ежедневной раздачи порций с едой до 500 шт.