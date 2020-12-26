В 2020 году Издательским домом «Хузур» выпущено 162 000 книг

Издательская деятельность является одним из приоритетных направлений работы ДУМ РТ в области пропаганды ценностей традиционного ислама, которая осуществляется Издательским домом «Хузур». В 2020 году в целях просвещения мусульман, повышения интереса к чтению как к важнейшему фактору развития национальной культуры, традиций и интеллектуального потенциала уммы, издательством выпущено в свет 70 наименований книг. Их общий тираж составил 162 000 экземпляров. Около трети из них – это классические богословские труды, вторую треть изданных книг представляют собой книги современных богословов, а свыше десятка наименований – учебники и учебные пособия. Примечательно также, что значительная часть всех книг – около 40% — изданы на татарском языке. А всего с 2013 года Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ издано свыше 284 наименований книг на арабском, татарском и русском языке общим тиражом 770’350 экземпляров.

Кроме того, для религиозного просвещения населения издательством были отпечатаны тематические брошюры и листовки общим тиражом 37 623 шт.

Об актуальности изданий ДУМ РТ и их популярности среди читателей свидетельствуют показатели продаж: в 2020 году было продано порядка 110 тысяч книг. К числу бестселлеров можно отнести “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке и “Калям шариф. Перевод смыслов” на русском языке. Всего издание на русском языке ИД «Хузур» выпустил 3 раза общим тиражом 7 тысяч экземпляров. На татарском языке было 4 переиздания. Кроме того, издательством «Хузур» в 2020 году подготовлены аудиоверсии переводов смыслов Куръана на русский и татарский языки. Татарское аудио впоследствии было запрограммировано в Куръан-ручку турецкого производства.

Знаковым достижением издательской деятельности ДУМ РТ в 2020 году стало издание специального тиража смысловых переводов Куръана на татарский язык “Кәлам шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” в количестве 40000 шт для бесплатной раздачи в регионах с компактным проживанием татарских соотечественников. Примечательно, что обновленное издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” начинается со слов обращения Камиля хазрата Самигуллина к единоверцам-соотечественникам с призывом изучать, беречь и развивать родной язык и культуру и продолжает поступать в различные регионы России.

Самым оригинальным изданием в 2020 году стало панно формата А1 с полным текстом Корана. Полотно было выпущено в свет ограниченным тиражом.

При этом Издательский дом “Хузур”, созданный в 2013 году, продолжил реализацию мусульманских медиапроектов. Специализированный альманах для имамов на татарском языке «Шура» выходит один раз в квартал на татарском языке. В 2020 году общий годовой тираж альманаха составил 6 000 экземпляров, газеты «Дин вэ мэгыйшэт» – 60’000, русскоязычной газеты «Умма» – 36’000 экземпляров. Газеты, освещающие актуальные проблемы мусульманской уммы, с интересом читают не только в Татарстане, но и за его пределами.

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