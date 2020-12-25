В 2020 году муфтиятом реализовано 13 проектов для молодежи

Духовным управлением мусульман РТ реализовано 13 проектов для молодежи. С такими результатами завершает муфтият свою деятельность в области реализации молодежной политики календарный 2020 год. Несмотря на пандемию коронавируса, все заявленные в начале года инициативы были воплощены в жизнь, в том числе в режиме онлайн.

Среди наиболее важных инициатив ДУМ РТ для консолидации мусульманской молодежи – Зимний и Летний форумы мусульманской молодежи, «Школа одного дня», «Лекторий», проект для мужчин «IMAN», проект для женщин «Яшь килен», благотворительная акция «Подари бумаге жизнь», проект «Чистая мечеть», женские экспресс-курсы «Учимся читать Куръан», проект «30/40», Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани, а также встречи муфтия РТ с волонтерами и активом мусульманской молодежи, специальные стипендии муфтия РТ и др.

Однако помимо традиционных молодежных проектов, в этом году, учитывая ситуацию, сложившуюся в стране из-за пандемии коронавируса, для мусульманской молодежи были предложены 3 новых онлайн-площадки: «Онлайн медресе «Мuslimmol» (который включил в себя 8 уроков по сире Пророка ﷺ, 4 урока по истории татар,7 уроков на тему “Дуа и зикры”, 3 урока на тему “О времена и нравы”, 6 уроков на тему “Куръан”, 6 уроков по тасаввуфу, урок по подготовке к Рамадану), “Марафон привычек” (на период самоизоляции молодежь внедряла в жизнь полезные привычки) и “Школа Куръана” – в месяц Рамадан курсы по обучению чтению Куръана прошли 24 девушки.

Особенно важным направлением молодежной политики ДУМ РТ является развитие движения мусульманских волонтеров. На сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1400 человек. Их возраст – от 14 до 80 лет. В числе прочего они ежегодно принимают участие в организации и проведении традиционного Республиканского Ифтара, Болгар жыены, акции «Рамадан – месяц добрых дел», «Чистая мечеть», сборе и распределении мяса курбан, гушр-садаки для нуждающихся.

Одной из самых эффективных молодежных площадок ДУМ РТ является Форум мусульманской молодежи, который проводится муфтиятом два раза в год. Информационно-образовательный и религиозный проект предоставляет молодым людям возможность общения, обмена знаниями и воплощения в жизнь собственных идей. В этом году в Зимнем форуме мусульманской молодежи приняли участие свыше 80-ти юношей и девушек от 18 до 30 лет. А летом форум проходил в городе Елабуга. Учитывая ограничения из-за пандемии коронавируса, 100 участников разделили на две группы и разместили на двух площадках. География форумчан включила только регионы Республики Татарстан.

Проект «Лекторий», посвященный актуальным вопросам современной жизни мусульман, тоже пользовался популярностью. На такие темы, как «Тасаввуф», «Халяль деньги», «Знакомство в Шариате», «Особенности и важность создания махалли», «Финансовая грамотность», «Как найти свое дело» молодежь приходит с особым желанием. Организаторы для улучшения проекта использовали разные форматы проведения встреч, например, последние встречи проходили в формате бизнес-завтраков. Отметим, что помимо офлайн-посетителей, за лекциями в режиме онлайн каждый раз наблюдало около 350-ти зрителей. Всего публичные лекции в прямом эфире просмотрели свыше 2000 интернет-пользователей.

Проект «Яшь килен» ДУМ РТ реализован с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате 7 офлайн-встреч и 6 онлайн-видеоуроков рассказали об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получили возможность приобретения навыков по изготовлению национальных блюд, уходу за детьми, встрече гостей и пр. Два потока курсов «Яшь килен» в 2020 году собрал свыше 90 (50 – первый и 40 — второй) представительниц прекрасного пола.

Особое внимание молодых мусульман привлек мужской проект «I’MAN». Он был создан по многочисленным просьбам мужской аудитории. В проекте приняли участие юноши и мужчины в возрасте от 18 лет, готовые развиваться личностно и духовно в рамках Ислама. Для них проводили еженедельные встречи, серьезные практики, спортивные и др. занятия. Уважаемые наставники, устазы, хазраты рассказали участникам проекта о нормах шариата, которые регулируют практически все сферы повседневной жизни, о том, как воплощать Сунну Пророка Мухаммада ﷺ в своей жизни и какие нравственные качества должен развивать в себе истинный мусульманин, а также о способах избавления от духовных недугов. Также состоялись выступления профессиональных экспертов в области физиологии человека, мотивации и др.

В числе востребованных проектов оказались и женские экспресс-курсы «Учимся читать Куръан». За год отучились три потока и занятия посетили 50 учениц. Для них проведены уроки по арабскому алфавиту, махраджу (произношению) сложных букв и правила таджвида (особые правила чтения Корана), правилам «Идгам», «Мад», твердым и мягким буквам, правилам и знакам остановки.

Необходимо отметить, что молодые мусульмане на протяжении года заинтересованно участвовали и в социально-благотворительной деятельности. Так, республиканская акция по сбору макулатуры «Подари бумаге жизнь» получила достаточно широкое распространение не только в Казани, но и в районах республики. По результатам акции в 2020 году было собрано около 10 тонн бумаги – все вырученные денежные средства от акции были переданы в качестве материальной помощи для лечения тяжелобольных подопечных благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ.

Кроме того, с целью мотивирования учащихся религиозных образовательных учреждений на хорошую учебу, выявления наиболее талантливых ребят и привлечения их для дальнейшей профессиональной деятельности в Татарстане в 2020 году были вручены ежегодные специальные стипендии муфтия РТ для лучших 8 студентов и прошла Республиканская олимпиада среди профессиональных мусульманских учебных заведений (медресе) Татарстана по исламским дисциплинам и арабскому языку.