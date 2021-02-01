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В Актаныше прошло собрание имамов

В Актаныше прошло собрание имамов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 01.02.2021 0 2

В 15-ый день месяца джумада аль ахир (28 января), в Актанышском мухтасибате прошло очередное собрание, на котором присутствовали имамы и хазраты района. Заседание прошло под председательством имама-мухтасиба Актанышского района Руслана хазрата Муртазина.

В первую очередь делегаты обсудили порядок предстоящих курсов повышения квалификации для имамов на базе РИИ. Занятия начнутся с 1 февраля, из Актаныша в Казань направят 10 имамов. Кроме того, на совещании утвердили состав делегации для участия в Курултае, который пройдет в апреле этого года.

В завершение собрания имам-мухтасиб провел небольшую церемонию награждения имамов, отметивших юбилеи, вручил им благодарственные письма и памятные подарки, а также поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу в области просвещения и развития Ислама в районе.

dumrt.ru

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