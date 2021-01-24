В Альметьевске с 90-летием поздравили труженицу тыла Камарию Абзалову

События военных лет как сегодня помнит героиня следующего сюжета телекомпании «Альметьевск ТВ». В 90 лет она живет самостоятельно и регулярно читает намаз. Круглую дату отметила труженица тыла Камария Абзалова. Ее поздравили родные и руководство города.

Цветы, подарки и письмо от президента Путина – все это в честь именинницы. Труженица тыла Камария Абзалова отмечает день рождения. Поздравить ее с юбилеем пришли родные и представители руководства города.

«Маме исполнилось 90 лет. И, слава Богу, она в здравом уме и в твердой памяти. Она и распоряжается деньгами сама, и нами руководит. Несмотря на то, что мы сами уже бабушки и дедушки», – рассказывает Наиля Сайфутдиярова, дочь труженицы тыла.

Камария Абзалова родилась в деревне Новое Каширово Альметьевского района. В семье было 10 детей. В годы войны трудилась в колхозе. И сегодня женщина помнит, как было тяжело в военные годы, рабочие трудились на износ.

«Про войну говорить не буду, дети войны сами знают, почему. Когда отец уходил на войну, мне было 10 лет. В семье оставалось пять детей, самому младшему было восемь дней от рождения. Дядя был директором Кама-Исмагиловской школы. И отец попросил его забрать меня, чтоб нашей семье было легче. В третий класс я поступила в Кама-Исмагилово», – делится воспоминаниями Камария Абзалова, труженица тыла.

После войны она вышла замуж, с супругом прожили 45 лет, воспитали двоих детей, которые регулярно навещают маму. Еще у Камарии Шамиловны – четыре внука и четыре правнука. Они тоже частые гости в доме бабушки.

Лейсан Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ

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