В Альметьевском районе педагоги и родители обсудили тему воспитания детей

27 января на базе детского сада №62 «Тирэк» посёлка Нижняя Мактама прошел региональный семинар на тему: «Нравственное воспитание детей в семье, детском саду и школе, опираясь на наследие Р.Фахреддина».

Семинар был организован в дистанционном формате в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане.

В работе семинара приняли участие руководитель Альметьевского отделения Всемирного конгресса татар Ландыш Зарипова, заместитель начальника Управления образования Альметьевского района Сирина Зиганшина, директор мемориального музея имени Ризаэддина Фахреддина Диляра Гимранова, заместитель имам-мухтасиба Альметьевского района Ильназ Муллин, родители, учителя, воспитатели и представители общественности.

На семинаре была поднята тема нравственного воспитания ребенка в современных реалиях.

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