В Бардымском районе прошла встреча с активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Пермский край встретился в Бардымском районе с руководителями татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. Среди них представители Республики Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, также Нижегородская, Кировская области и Пермский край. Самая большая делегация из Удмуртии. Мероприятие проходит в рамках реализации документа «Татары: Стратегия действия».

Перед началом встречи Василь Шайхразиев ознакомился в фойе Бардымского районного центра культуры и отдыха с выставкой, посвященной известному фольклористу, ученому Рашиду Ягфарову.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента по внутренней политике администрации губернатора Пермского края А. А. Субботина, председатель Духовного управления мусульман Пермского края муфтий Анвар Хазрат Аблаев и глава Бардымского муниципального округа Пермского края Х. Х. Алапанов.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев отметил, что подобные встречи с соотечественниками, проживающими в регионах России, проводятся регулярно, начиная с 2018 года. Также он рассказал собравшимся в зале о мероприятиях, проводимых Конгрессом. Напомнил о важных целях, поставленных в документе «Татары: Стратегия действия». «Перед нами стоит задача реализовать этот документ, донести его до каждого татарина», — сказал председатель Национального Совета.

Василь Шайхразиев остановился и на важных мероприятиях, которые пройдут в 2021 году. 15 февраля исполнится 115 лет со дня рождения поэта-патриота М. Джалиля. На эти же дни приходится и награждение победителей конкурса «Джалиловские чтения». «В этом году в конкурсе приняли участие более 40 тысяч человек. Также 26 апреля исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая», — сказал председатель Национального Совета и призвал соотечественников активно участвовать в мероприятиях. 3-4 июня в Казани пройдет Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, 5 июня — «Изге Болгар жыены».

Еще одно значимое событие — Всероссийская перепись населения. «Мы, татары и башкиры, должны оставаться друзьями и после переписи, не забывать, что наш народ как два крыла у одной птицы » — подчеркнул Василь Шайхразиев.

На встрече выступили заместитель руководителя Департамента по внутренней политике администрации губернатора Пермского края А. А. Субботина, председатель Духовного управления мусульман Пермского края муфтий Анвар Хазрат Аблаев, поэтесса, общественный деятель Башкортостана Рафига Усманова. Постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края Халил Фарвазутдинов, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики Рамзия Габбасова, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Марий Эл Амир Шакиров ознакомили с деятельностью своих организаций в 2020 году.

Мероприятие завершилось исполнением песни «Туган тел», ставшей гимном татар.