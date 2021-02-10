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В Бавлах открылась выставка «Святыни мусульман»

В Бавлах открылась выставка «Святыни мусульман»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 10.02.2021 0 2

В эти дни в Бавлинском краеведческом музее открылась выставка «Святыни мусульман». Мероприятие посетили организаторы выставки, а также неравнодушные к искусству бавлинцы.

Картины выставки были созданы художниками из разных уголков страны во время пленэров в Чистополе, проведенных в рамках мусульманского арт-проекта. Некоторое время картины выставлялись в Государственном Совете Республики Татарстан, а с сегодняшнего дня передвижная выставка работает по районам республики. Первым экспозицию принял Бавлинский район.

Мероприятие прошло в формате теплой встречи. В открытии выставки приняли участие имам чистопольской мечети «Анас» Абубакр хазрат Азизов, народный художник Татарстана Мударрис Мингазов, представитель Чистопольского мухтасибата Альфия Зяббарова, руководитель Бавлинского отделения Исполкома Всемирного конгресса татар Фарида Зиярова и любители живописи города.

Фарида Зиярова

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