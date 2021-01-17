В БИА прошло заседание Совета учредителей

Сегодня, во 2 день месяца джаумаль-ахир (15 января), состоялось заседание Совета учредителей Болгарской исламской академии. Совещание прошло под руководством председателя Совета учредителей Академии, заместителя муфтия Татарстана Ильфара хазрата Хасанова и с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Также к работе заседания подключись в режиме конференцсвязи председатель Регионального ДУМ Республики Башкортостан, руководитель администрации ЦДУМ России, муфтий Мухаммад хазрат Таджуддин, заместитель председателя ДУМ РФ, председатель ДУМ Московской области, муфтий Рушан хазрат Аббясов. Кроме того, среди участников заседания был проректор по научной деятельности БИА Айнур Тимерханов.

Заседание началось с чтения аятов Куръана и дуа – их исполнил Камиль хазрат Самигуллин. Далее был рассмотрен главный вопрос повестки дня — о назначении исполняющего обязанности ректора Болгарской исламской академии. В соответствии с Уставом образовательной организации, члены Совета учредителей предложили передать данные функции проректору по научной деятельности Академии Айнуру Тимерханову. По итогам голосования его кандидатура была принята единогласно. Члены Совета учредителей пожелали новому руководителю Болгарской исламской академии успехов.

Кроме того, участники совещания поблагодарили предыдущего ректора БИА Данияра Абдрахманова, возглавлявшего вуз с 2019 года, за добросовестную работу и выразили надежду на то, что его опыт будет успешно использован в других научно-образовательных структурах России, а также подчеркнули важность сохранения преемственности в развитии БИА.

Айнур Тимерханов выразил признательность Совету учредителей Академии за оказанное доверие. «Благодарю вас за то, что поддержали мою кандидатуру на должность исполняющего обязанности ректора Болгарской исламской академии. Для меня большая честь и в то же время огромная ответственность возглавить высшее исламское учебное заведение. Как известно, Болгарская исламская академия занимает высшую ступень системы исламского образования России. Поэтому перед Академией стоят большие задачи в масштабах всей страны и ближнего зарубежья: возрождение и дальнейшее развитие богословского и духовного наследия российских мусульман, а также развитие системы исламского образования. Ин шаа Аллах, совместными усилиями мы сможем продвинуться в успешном решении этих и других задач», – подчеркнул Айнур Тимерханов.

По завершении заседания Совета учредителей Ильфар хазрат Хасанов прочитал дуа.

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