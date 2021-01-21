В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка в РТ

В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка и народного единства в Республике Татарстан.
Все желающие могут ознакомиться с экспозицией в обновленной творческой галерее Дворца молодежи.
Открытие выставки состоялось при участии почетных гостей — члена союза художников Татарстана и России, преподавателя Бугульминской детской школы искусств Рустема Хабирова и его ученицы Амины Хасановой.
После презентации картин для студентов и педагогов организовали мастер-класс от Рустема Хабирова.