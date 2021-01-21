tatruen
Главная / Новости / В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка в РТ
В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка в РТ

В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка в РТ

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 21.01.2021 0 4

В Бугульме открыли выставку картин, посвященную Году родного языка и народного единства в Республике Татарстан.

Все желающие могут ознакомиться с экспозицией в обновленной творческой галерее Дворца молодежи.

Открытие выставки состоялось при участии почетных гостей — члена союза художников Татарстана и России, преподавателя Бугульминской детской школы искусств Рустема Хабирова и его ученицы Амины Хасановой.

После презентации картин для студентов и педагогов организовали мастер-класс от Рустема Хабирова.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.