В Бугульме прошло Мухтасибатское собрание

Центральной мечети г. Бугульма прошло собрание Бугульминского мухтасибата.

В мероприятии приняли участие Имам-мухтасиб г. Бугульма и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов, заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского Муниципального района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов, начальник отдела по работе с общественными организациями Аппарата Совета Бугульминского муниципального района Лиана Нурутдинова, руководители отделов Бугульминского мухтасибата, а также городские и районные имамы.

Собрание началось с приветственных слов имам-мухтасиба г. Бугульма и Бугульминского района.

Рамиль хазрат ознакомил присутствующих с планом мероприятий на текущий 2021 год, который был объявлен в Республике Татарстан «Годом родных языков и народного единства». Затем вниманию присутствующих был показан годовой отчет о проделанной работе Бугульминского мухтасибата за 2020 год на слайдах.

В ходе мероприятия имамы рассказали о проделанной работе в своих приходах по итогам 2020 года.

В завершение заседания, имамы высоко оценили деятельность Духовного управления мусульман РТ и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина по сохранению мусульманских традиций и развитию татарского языка ,и от имени мухтасибатского собрания предложили выдвинуть его кандидатуру на пост муфтия на следующий срок, а на должность Главного Казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева.

dumrt.ru