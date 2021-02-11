В Бугульме прошёл зональный этап конкурса «Воспитатель года-2021»

Стартовал зональный этап республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021», в котором принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций.

8, 9 февраля конкурсные мероприятия прошли на базе прогимназии №14 «Журавушка» Бугульминского муниципального района.

Свое профессиональное мастерство продемонстрировали 18 участников из Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Ютазинского, Лениногорского районов. Конкурс проводится в двух номинациях: «Воспитатель года» и «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения».

Зональные этапы конкурса пройдут на базе дошкольных образовательных организаций 8 муниципальных районов. В зональнах турах принимают участие победители и призеры муниципальных этапов конкурса – это 132 педагога. Завершится зональный этап 3 марта. По его итогам будут определены 30 финалистов конкурса, которые примут участие в республиканском этапе. Он пройдет в Казани с 5 по 9 апреля.