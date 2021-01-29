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В Черемшане выбрали лучшего учителя татарского языка

В Черемшане выбрали лучшего учителя татарского языка

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 29.01.2021 0 4

26 января на базе Черемшанского лицея прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка».

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в РТ на 2014-2021 годы». Цель конкурса – повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

В конкурсе приняли участие 80 педагогов общеобразовательных школ района. Победителем стала Альфиня Гарифуллина – учитель татарского языка и литературы Черемшанской кадетской школы-интерната.

mon.tatarstan.ru

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