В Черемшане выбрали лучшего учителя татарского языка

26 января на базе Черемшанского лицея прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка».
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в РТ на 2014-2021 годы». Цель конкурса – повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.
В конкурсе приняли участие 80 педагогов общеобразовательных школ района. Победителем стала Альфиня Гарифуллина – учитель татарского языка и литературы Черемшанской кадетской школы-интерната.