В день 115-летия Мусы Джалиля в Москве возложат цветы к его памятнику

15 февраля (понедельник) – в день рождения Мусы Джалиля – в Москве пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою с участием роты почетного караула Преображенского полка.

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения великого деятеля культуры.

Организатором мероприятия выступает Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

В церемонии примут участие члены Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, представители управы района «Зябликово», Совета ветеранов, Совета муфтиев России, Автономии татар Москвы, общественность.

Начало в 13.00.

tatmsk.tatarstan.ru