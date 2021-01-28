В Доме татарской книги объявили победителей премии имени Шарифа Камала

В Доме татарской книги Подвели итоги Литературной премии имени Шарифа Камала Министерства культуры Республики Татарстан.

Литературную премию имени Шарифа Камала в направлении «Проза» получила Алина Хабибуллина, в направлении «Литературный перевод» – Азат Якупов. Лауреатам была предоставлена возможность записать свои впечатления в «Книгу гостей» личным пером Шарифа Камала. Это «прозвучало» как благословение от Шарифа Камала. Нужно отметить, что это перо подарил Шарифу Камалу Дэрдмэнд.

Среди почетных гостей церемонии были: министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, поэт, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая, народный поэт Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета Разиль Валеев, литературовед, Вице-президент Государственного научного бюджетного учреждения «Академия Наук Республики Татарстан» Дания Загидуллина, драматург, председатель общественной организации «Союз писателей Республики Татарстан» Данил Салихов, прозаик и редактор государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Татарское книжное издательство» Галимзян Гильманов, прозаик, создатель интернет-платформы maratkabirov.com Марат Кабиров, прозаик, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин, прозаик, ответственный секретарь журнала «Казан утлары» Ландыш Абударова, доктор филологических наук, профессор, Заведующий кафедрой теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Светлана Тахтарова, кандидат наук Эльмира Хабибуллина.

Гости и члены жюри поприветствовали участников, сделали краткий анализ конкурсных работ и подчеркнули, насколько важны такие конкурсы не только для участников, но и для взрослого поколения писателей.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова отметила уникальность премии: «Наряду с литературой, серьезное внимание должно уделяться и переводческой деятельности. Перевод – это не просто перевод слова с одного языка на другой, это настоящая творческая работа. Желаю, чтобы у проекта было продолжение. У вас есть замечательная площадка, надо развивать новые и интересные направления».

Декада Шарифа Камала продолжится в январе-феврале и завершится в день его рождения – 27 февраля. Среди мероприятий, посвященных классику татарской литературы запланирован круглый стол, посвященный изучению и пропаганде творчества писателя в современном мире, встреча с родственниками, фильм-беседа с хранителем наследия писателя Эльзой Шакировой, цикл ознакомлений с авторами, претендовавших на премию.

Учредителями литературной премии имени Шарифа Камала для молодых писателей в номинациях «Проза» и «Литературный перевод» является Министерство культуры Республики Татарстан, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги).

До 15 декабря 2020 года принимались работы от всех желающих. В номинацию «Проза» были приняты работы 18 авторов, в номинацию «Литературный перевод» – работы 33 авторов. Работы были переданы и изучены членами экспертной комиссии премии Шарифа Камала.

22 декабря в Доме татарской книги состоялось собрание членов жюри и экспертов, были рассмотрены представленные на конкурс работы.

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