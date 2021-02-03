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В ДУМ РТ обсудили проведение IX Республиканского ифтара

В ДУМ РТ обсудили проведение IX Республиканского ифтара

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 03.02.2021 0 2

Сегодня, в 20-й день месяца джумадаль-ахир, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ встретился с организаторами IX Республиканского ифтара — генеральным директором АО «Ak Bars Arena» Радиком Миннахметовым и соучредителем национально-туристического комплекса «Туган Авылым»  Радиком Абдрахмановым.

Стороны обсудили дату и формат проведения предстоящего республиканского ифтара, разные концепции его содержательной части, технические возможности его реализации и пр. Руководители обобщили недочеты предыдущих коллективных вечеров разговения и высказали свои пожелания по их устранению в будущем, а также обозначили зоны ответственности.

dumrt.ru

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