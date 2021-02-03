В ДУМ РТ обсудили проведение IX Республиканского ифтара

Сегодня, в 20-й день месяца джумадаль-ахир, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ встретился с организаторами IX Республиканского ифтара — генеральным директором АО «Ak Bars Arena» Радиком Миннахметовым и соучредителем национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радиком Абдрахмановым.

Стороны обсудили дату и формат проведения предстоящего республиканского ифтара, разные концепции его содержательной части, технические возможности его реализации и пр. Руководители обобщили недочеты предыдущих коллективных вечеров разговения и высказали свои пожелания по их устранению в будущем, а также обозначили зоны ответственности.

dumrt.ru