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В Екатеринбург проходит встреча молодежи Уральского федерального округа

В Екатеринбург проходит встреча молодежи Уральского федерального округа

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 14.02.2021 0 4

Сегодня, 14 февраля, в Екатеринбурге проходит встреча молодежи Уральского федерального округа. Также с 11 по 14 февраля проходит  межрегиональная лига татарского КВН.

Мероприятия пройдут при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области. Главный организатор мероприятий — Всемирный форум татарской молодежи.

На встрече молодежи Уральского федерального округа запланирована экскурсия в Татарскую слободу города Екатеринбурга, презентация о проектах Всемирного форума татарской молодежи, которую представит руководитель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, также лекции об истории уральских татар, и игры межрегиональной лиги татарского КВН.

 

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