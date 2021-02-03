В Екатеринбурге представили театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник»)

Театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник») представила 17 января 2020 года в Центре культуры «Эльмаш» общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга».

«Программа призвана продемонстрировать стремление молодого поколения к сохранению самобытной культуры и традиций как татарского народа, так и представителей других национально-культурных автономий города Екатеринбурга и Свердловской области, которые пришли своим творчеством порадовать гостей мероприятия, продемонстрировать богатство культур народов России. Программа прошла при поддержке Администрации города Екатеринбурга и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области», — прокомментировал Председатель ОО «МНКАТЕ» Владислав Яхин.

В фойе Центра культуры была развернута фотовыставка, рассказывающая о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне многонационального советского народа.

Большой интерес вызвали ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и национальная татарская кухня, а также культурно-развлекательная программа «Каз Ёмесе» («Гусиное Перо»), в рамках которой прошла демонстрация коллекций модной одежды, конкурсы, творческие поздравления.

Отдельно для специалистов, занимающихся вокальным искусством, прошел мастер-класс «Основы вокального искусства» педагога, композитора, художественного руководителя фольк-группы «Солнцеворот» Анастасии Ведерниковой.

С большой теплотой и бурными овациями встречали гости татарские, башкирские, российские, чеченские, киргизские, русские творческие коллективы и исполнителей. Всего в программе приняли участие более 130 артистов, представляющих различные жанры и направления сценического искусства. С экрана в видеозаписи присутствующих приветствовал Герой России Дамир Юсупов.

Почетными гостями мероприятия стали: начальник департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Марина Леонова, заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района Татьяна Заяц, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов, представитель республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, директор центра культуры «Эльмаш» им. Ю.П. Глазкова», заслуженный работник культуры России Анатолий Бахарев, руководители национально-культурных автономий Екатеринбурга и Свердловской области, а также жители столицы Среднего Урала.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Викторович Смирнов отметил высокий уровень проведения мероприятия.

Начальник департамента общественных связей Администрации г. Екатеринбурга Марина Николаевна Леонова пожелала проекту стать традиционным и ежегодным.

Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Маслахетдинович Гильфанов поблагодарил организаторов за первый праздник татарской культуры в 2021 году.

В онлайн формате гостей мероприятия поздравил герой России Дамир Юсупов и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Руководитель «Татары Екатеринбурга» Владислав Фидусович Яхин: «Выражаю большую благодарность за проведения данного мероприятия режиссерско –постановочной группе: исполнительному директору Андрею Зуеву, режиссеру Марине Богдан, помощникам режиссера Ольге Зотовой и Анастасии Иванчиной. Выражаю большую благодарность сотрудникам ОО «МНКАТЕ» (Татары Екатеринбурга) заместителю руководителя по социально-значимым мероприятиям Ларисе Валишевой и юристу Салимовой Наталье. Центр культуры «Эльмаш» стал идеальной подходящей площадкой для нашего разнопланового мероприятия. Отмечу слаженную работу всей администрации центра культуры «Эльмаш» во главе с директором Бахаревым Анатолием Ивановичем »

Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна, председатель Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир», член консультативного совета по делам национальностей при Губернаторе Свердловской области, учредитель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области: «Сегодня Владислав провел мероприятие, объединяющее народы Урала!»

Абдулганиева Алена Рауфатовна, гость программы: «Все шикарно, все необычно. Новый формат программы. Отличная работа режиссера, работа татарских коллективов».

Минниахметов Фарид Халяфутдинович, председатель региональной общественной организации «Федерация КОРЭШ Свердловской области»: «Все прошло шикарно, давно не был на таких мероприятиях. Получить благодарственное письмо за развитие и популяризацию национального вида борьбы корэш на территории Свердловской области было неожиданно и приятно».

Кульмурзина Светлана Ринатовна, директор Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области, гость программы: «Было приятно погрузиться в атмосферу дружбы и единства народов. Яркие номера разных народов, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, показали самобытность каждой нации. Впечатлила финальная песня на разных языках – вместе мы точно сила!»

Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» (Татары Екатеринбурга) желает всем счастья, процветания и здоровья.