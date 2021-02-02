В Елабуге откроется большая выставка Куръана, посвященная Году родных языков

Сегодня, в 20-ый день месяца джумада аль-ахир, муфтий Камиль хазрат Самигуллин провел рабочую встречу с генеральным директором Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзадой Руденко. В ней также приняли участие переписчик рукописных вариантов Куръана, реставратор Дамир Ахметгалиев и имам-мухтасиб Елабуги Халим хазрат Шамсутдинов.

В рамках встречи обсуждались вопросы организации большой выставки Куръана в г. Елабуге совместно с ДУМ РТ. Мероприятие запланировано в рамках объявленного в этом году в Татарстане Года родных языков и народного единства. Открытие выставки планируется 19 февраля.

В поддержку этого проекта организаторы, проживающие в Елабуге, ознакомили муфтия с ходом подготовки к мероприятию. По словам генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады Руденко, в настоящее время ведется работа над созданием галереи редких коллекций. Основную часть составит частная коллекция Дамира Ахметгалиева, который с конца 2020 года начал работать художником-реставратором, занимаясь сбором, копированием, хранением и переписыванием старинных страниц Куръана с 1990-х годов. На сегодняшний день его усилиями создано 52 экспоната (от отдельных страниц до полностью сохранившихся Куръанов в хорошем состоянии). Сохранившиеся с VII века оригиналы страниц Куръана, переписанные Дамиром Ахметгалиевым, хранятся в музеях Испании, Египта, Ирака, Ирана, Сирии и др.

Муфтий поддержал организацию выставки, способствующую изучению и популяризации печатного Куръана, и вручил гостям в подарок издания Казан басмы, изданные ДУМ РТ в разные годы. Кроме того, он пригласил реставратора Дамира Ахметгалиева в Казанскую мечеть «Тынычлык» и пообещал показать хранящиеся там Куръаны, изданные в разных странах, а некоторые из них представить на выставке в Елабуге. Кроме того, Камиль хазрат выразил желание принять участие в открытии выставки. В галерею редких коллекций входит подготовленное ДУМ РТ издание перевода смыслов Куръана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», большой плакат с полным текстом священной Книги, оригиналы изданий, размещенные на сайте «Даруль-кутуб».

dumrt.ru