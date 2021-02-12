В Елабуге откроется выставка «Земля легенд»

20 февраля в 14.00 в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки «Земля легенд» из фондов Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (г. Сарапул, Удмуртская Республика).

Этот проект нацелен раскрыть для широкого круга посетителей этническое наследие народов Прикамья и Удмуртии, являющихся яркими представителями многонациональной России.

Выставка познакомит с бытом и культурой русских, татар, башкир, удмуртов, марийцев. Экспозиция состоит из пяти разделов, в которых представлено около 350 экспонатов. Это традиционные ювелирные украшения, музыкальные инструменты, национальные костюмы, предметы одежды и быта, домашнего убранства XIX – середины XX вв., орудия труда, макет-реконструкция жилища, а также книги, фотографии и многое другое.

Гармоничным дополнением к выставке станут графические работы советского художника Николая Косолапова (1899-1974) с жанровыми сценами из повседневной крестьянской жизни.

Удмуртия и Татарстан – это территории, где многие народы на протяжении длительного времени живут в диалоге и сотрудничестве. Особую роль в социально-экономическом и национально-культурном развитии этих регионов играют Елабуга и Сарапул – два уездных торгово-промышленных центра Вятской губернии, которые связаны известными личностями и событиями, семейными и предпринимательскими традициями. В 2018 году города подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях и сферах деятельности.