В Елабуге открылись выставки двух татарстанских художников

22 января в Музее современного этноискусства состоялось торжественное открытие выставок произведений народных художников Республики Татарстан, заслуженных деятелей искусств РТ, лауреатов Государственной премии им. Г. Тукая Михаила Кузнецова и Ахсана Фатхутдинова.

С приветствиями к гостям обратились генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам Лилия Ягудина, начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры РТ Виктория Даутова, директор комплексного музея г. Нижнекамска Татьяна Атяпина, заведующая музеем народного художника А. Фатхутдинова Ирина Кузьмина и художник Михаил Кузнецов.

На открытие также приехали и.о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина и директор Культурного центра им. А.С. Пушкина Наталья Комар. Творческим подарком стало выступление Диляры Мироваевой и Талгата Зарипова.

Экспозиция «Здравствуйте, друзья!» посвящена 75-летию М.И. Кузнецова и включает 100 работ из личной коллекции автора. В своем творчестве Михаил Иванович обращается к народному искусству и произведениям Габдуллы Тукая. Посетители увидели живописные полотна, навеянные творчеством писателя и впечатлениями от посещения его родины – села Кырлай. На выставке представлены аллегорические пейзажи и работы акварелью и цветными карандашами, появившиеся как воспоминания о службе художника в воздушно-десантных войсках.

На выставке «Мир красив разнообразием…» представлено более 90 работ Ахсана Фатхутдинова из циклов «Шурале», «Хозяева. Обереги-хранители (Иялэр)» – в нем автор обращается к доисламскому языческому культурному периоду), и «Третированные», который посвящен памяти жертв политических репрессий. Еще одна серия работ художника посвящена Габдулле Тукаю.

Ахсана Саримовича не стало в 2012 году, но его творческое наследие еще долго будут осмысливать современники. Сегодня работы художника можно увидеть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, городов Татарстана, а также в частных собраниях других стран (США, Германии, Финляндии, Турции и др.).

Выставки будут работать до 29 марта 2021 года.

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