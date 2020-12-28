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В Елабуге прошло новогоднее мероприятие «Этноелка»

В Елабуге прошло новогоднее мероприятие «Этноелка»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.12.2020 0 4

Новогодний праздник для детей организовали представительство Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе и ТОС №5.

В празднике приняли участие дети и взрослые разных национальностей.

Этническая елка в городе проходит уже шестой год. Участники были в национальных костюмах, звучали поздравления, стихи и песни на разных языках.

– На этот праздник пришли дети, семьи разных национальностей. Это показывает, что мы все живем в мире и согласии, это очень важно. В Татарстане проживают представители 173 национальностей. А сегодня вы услышали на разных языках стихи, песни. Нужно сохранять свою культуру, любить ее, а также любить культуру народов, проживающих с нами. Также хочу сказать спасибо родителям за сохранность культуру своего народа. С праздником вас, – обратилась к присутствующим директор представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе Зулейха Эмирбекова.

Также на мероприятии прошло торжественное вручение сертификатов, дипломов и памятных подарков победителям конкурса «Этноигрушка».

elabuga-rt.ru

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