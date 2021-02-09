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В Елабужском институте КФУ открыта регистрация на курсы татарского языка

В Елабужском институте КФУ открыта регистрация на курсы татарского языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 09.02.2021 0 2

Бесплатные занятия преподавателей вуза может посещать любой желающий. Курсы по изучению татарского языка стартуют в Елабужском институте 8 февраля и завершатся 24 мая. После окончания программы слушатели сдадут дифференцированный зачет, направленный на оценку языковых способностей, и получат сертификат, подтверждающий прохождение курса. Обучение проводится на двух площадках: в главном учебном здании института (ул. Казанская, 89) и Доме научной коллаборации (ул. Строителей, 16). Формируются группы по 12 человек. Обучение планируется с понедельника по четверг в вечернее время.

elabuga-rt.ru

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