В этом году исполняется 80 лет «Шурале»

Для учащихся Детской школы искусств Верхнеуслонского муниципального района прошла музыкальная беседа, посвященная балету Фарида Яруллина «Шурале».
С интересом слушали юные зрители фрагменты произведения в исполнении преподавателей Фариды Захаровой и Фариды Хуснуллиной, посмотрели фильм и музыкально-поэтическую, хореографическую композицию в компьютерной презентации.
Творчество Фарида Яруллина — одно из ярких страниц татарского искусства XX века. Его произведение «Шурале» готовилось к показу в Москве в Дни татарской литературы и искусства в 1941 году. Яруллин сочинил музыку, но не успел оркестровать ее — началась Великая Отечественная война. Он погиб, защищая родину.
Жизнь и творчество талантливого татарского композитора оказались короткими, но балет «Шурале» сделал имя Фарида Яруллина бессмертным. Это музыкально-сценическое произведение вошло в золотой фонд отечественной классики и положило начало становлению татарского хореографического искусства.
Наталия Бузунова
vuslon.ru