В гостях у «Ак калфак» г. Дзержинска

17 января в Соборной мечети г. Дзержинска Нижегородской области состоялось собрание женского клуба «Ак-калфак», которые в основном собираются именно там. На мероприятии кроме них, присутствовали и активистки МНКАТ г. Дзержинска и РНКАТНО. Мероприятие началась с прочтения сур священного Корана Имам-хатыбом этой старинной мечети Умяром хазратом Мустафиным.

Была организована и выставка ручных изделий, выполненных местными активистками. Чего только там нет, и вышивки, и рисунки, и вязаные изделия.

От дзержинской «Ак-калфак» за проделанную работу 2020 года отчиталась Василя ханум Огородникова, рассказала об их деятельности в течение года. Женщины ведт разноплановую работу с населением города, опекают неимущих, проводят межлисы, участвуют во всех мероприятиях местной РОМ и татарской автономии.

Галия ханум Золоторева, активистка МНКАТ, рассказала о деятельности клуба «28 петелек», которые вяжут для недоношенных детей носочки, шапочки, пледы и тд. Она призвала и остальных примкнуть к этому областному движению и показала образцы работ. Очень трогательно было видеть носочки размером меньше ладони. Как подчеркнула Галия ханум, очень важно при вязании иметь добрые намерения, вкладывать душевное тепло в эти изделия, ведь все это передается малышам, которые очень нуждаются в поддержке.

Зиля ханум Ахмадуллина, Исполнительный директор РНКАТНО, вручила 4-м женщинам подарки за особое активное участие в деятельности этого движения. А также раздала присутствующим настенные календари «Культурная жизнь нижегородских татар 2021». Она же коротко рассказала в целом о деятельности областной организации «Ак калфак» и призвала активнее участвовать в конкурсах РНКАТНО.

Исполнительный директор МНКАТ Зухря ханум Абдулина поздравила всех присутствующих с наступивших Новым годом. Отметила работу женщин местной «Ак-калфак» и вручила подарки тем женщинам, которые внесли наибольший вклад своих трудов в прошлом году.

От местной «Ак-Калфак», в свою очередь, тоже были вручены подарки гостям из МНКАТ И РНКАТНО. Таким образом, никто не остался без внимания и подарков.

После официальной части и чтения намаза праздник продолжился за столом, щедро накрытым хозяюшками. Тут и перемячи, и пироги, которые они здесь же и напекли, и сладости от гостей, а также душистый чай. Было тепло и радостно общаться в такой обстановке, никто не хотел расходиться. И как предложила Зиля ханум, очередная встреча пройдет уже с мастер-классом от каждой стороны, и возможно уже в Нижнем Новгороде.

Как отметила гостья из Н. Новгорода, член Совета РНКАТНО, руководитель нижегородской «Ак калфак» Гелсем Алиева: «Встреча прошла в очень дружной и сплоченной атмосфере. Приятно удивлена, что женщины г. Дзержинска оказались очень активными, заинтересованными в подобных мероприятиях и благодарными слушателями, зрителями. Они создали очень теплую обстановку, почти домашнюю. Я рада, что оказалась на таком празднике».

Хочется выразить благодарность и руководству Соборной мечети, активисткам «местной «Ак калфак» и инициатору мероприятия Зухре ханум Абдулиной за такой душевный праздник, очень радушный прием.

Региональная национально-культурная автономия татар

Нижегородской области (РНКАТНО)