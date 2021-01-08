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В «Инстаграме» вышло новое новое кулинарное шоу с татарскими звездами и блогерами

В «Инстаграме» вышло новое новое кулинарное шоу с татарскими звездами и блогерами

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.01.2021 0 8

Новое кулинарное шоу с татарскими звездами и блогерами вышло в «Инстаграме» в аккаунте Tatnews.tatar.

Организаторы проекта планируют показывать особенности приготовления национальной кухни, а также иногда готовить и блюда других народов России и мира.

«Мы не хотим, чтобы это было просто очередное кулинарное шоу. Мы будем рассказывать про историю, изучать культуры мира через кухню. Шоу понравится и тем, кто хочет научиться готовить, и тем, кому просто интересно изучить культуру», — рассказал ведущий программы Роберт Исламов.

Эксперт на этом шоу — блогер Рафис Атаказ, а гостями первого выпуска стали Гульдания и Лилия Хайруллины, Ильгиз Шайхразиев и Ильназ Гарипов. Ведущие вместе со звездами готовили блюда для новогоднего стола.

tatar-inform.ru

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