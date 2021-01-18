В Кайбицах откроется передвижная выставка Национального музея Республики Татарстан

19 января 2021 года в Муниципальном бюджетном учреждении «Музей Кайбицкого края» откроется выставка «Погибая, не умрет герой!».

Передвижная выставка «Погибая, не умрет герой…» создана в рамках межмузейного выставочного проекта Национального музея Республики Татарстан и Музея-квартиры Мусы Джалиля для республиканских музеев и посвящена жизни и творчеству знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Широкую известность он получил за цикл стихов «Моабитские тетради», написанных в фашистских застенках.

Каждый год 15 февраля в Национальном музее РТ отмечается день рождения поэта-героя Мусы Джалиля и проходит «День подлинника», когда «Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют широкой общественности. Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до нас, являются одним из ценнейших экспонатов музея.

В преддверии 115-летия со дня рождения знаменитого татарского поэта передвижная выставка будет представлена для жителей и гостей села Большие Кайбицы в «Музее Кайбицкого края» и войдет в цикл мероприятий, представляющих собой конференцию, лекции и экскурсии.

Выставка будет работать до 10 февраля 2021 года в залах «Музея Кайбицкого края», расположенного по адресу: Кайбицкий район с. Большие Кайбицы, ул.Гисматуллина, 3.

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