В Кайбицком районе обсудили вопросы по подготовке конференции по истории региона

11 февраля с.г. в районном центре с. Большие Кайбицы состоялось расширенное заседание Оргкомитета по подготовке к 30-летию образования Кайбицкого района Республики Татарстан. Заседание проходило в здании Администрации и Исполкома Кайбицкого района РТ.

Работу Оргкомитета вел глава Кайбицкого муниципального района РТ А.И.Рахматуллин. В работе заседания приняли участие руководители всех структур района, а также представители Исполкома Всемирного конгресса татар, Государственного архива и ТРК «ТНВ».

В ходе работы Оргкомитета были рассмотрены вопросы о проведении юбилейных торжеств и Всероссийской конференции по истории региона.

1. 19 апреля с.г. исполняется 30 лет со дня, когда Кайбицкий район был отделен от Апастовского и начал самостоятельное плавание. Также тогда были созданы Тюлячинский (отделился от Сабинского), Атнинский (от Арского) и Ютазинский (от Бавлинского) районы, которые ныне ведут успешную деятельность в социально-экономической и культурной жизни регионов и Татарстана.

Отмечалось, что создание района началось с нуля («с одной ручки и карандаша»), а сейчас район достиг больших успехов не только в сельском хозяйстве, но и в других направлениях. Район имеет свою специфику как многонациональный и здесь нет межнациональных трений.

На заседании принято решение, что юбилейные торжества в районе будут отмечены 5 мая сего года, а в апреле месяце в райцентре и сельских поселениях будут проведены благо устроительные работы. Оргкомитет рассмотрел и одобрил проект сценария по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

2. На заседании Оргкомитета был обсужден комплекс вопросов по подготовке конференции по истории региона.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов, рассказал об основных моментах подготовки научного форума: ознакомил присутствующих с материалами информационного характера, проектами плана подготовки и проведения, составом Оргкомитета и рабочей группы, вопросами финансирования, информационного обеспечения и организации основных этапов подготовительной работы.

После обсуждения этих вопросов Оргкомитет принял нижеследующие решения.

1. Одобрить и принять проекты документации по подготовке и проведению форума.

2. Провести в первой декаде июня сего года (ориентировочно 3-4 июня 2021 г.) в райцентре Большие Кайбицы Всероссийскую научно-практическую, историко-краеведческую конференцию «Человек и природа в бассейне реки Свияга в историческом развитии. Кайбицкий регион и Горная сторона: проблемы истории и культуры (под девизом: «Родной язык и единство – основа и залог силы и процветания народа!»).

Конференция будет проведена в рамках подготовки к 30-летию образования Кайбицкого района РТ, проведения Года родных языков и народного единства в РТ и Года единства татарского народа.

Основные организаторы форума: Администрация и Исполком Кайбицкого района, Музей Кайбицкого края (Кайбыч төбәге музее), Всемирный конгресс татар, Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» РТ при участии республиканских ведомств и общественных организаций, а также научных центров РТ и РФ.

Планируется участие более 150 человек: ученых и специалистов, краеведов, учителей, музейных работников и общественных деятелей из Татарстана и сопредельных регионов Поволжья и Урала.

Было особое внимание уделено к участию краеведов и учителей из Кайбицкого и сопредельных регионов Татарстана, Чувашии, Марий-Эл и Ульяновской области. Отмечалось, целесообразность участия в работе конференции учащихся и студентов.

В рамках подготовки форума планируется издание сборника статей и материалов конференции и тематической монографии по памятникам историко-культурного наследия и истории сел и деревень бассейна реки Свияга и Горной стороны (Предволжья). В ходе конференции планируется заслушивание и обсуждение вопросов по разнообразной тематике.

В блоке тем «Человек и природа в бассейне реки Свияга и сопредельных регионах Горной стороны в историческом развитии» будут рассмотрены вопросы, связанные с природой и географией, изучением памятников прошлого, основными этапами развития региона в средневековье, новое и новейшее время, историей сел и деревень, изучением архивных материалов, развитием этнотуризма и национальных традиций и др.

Следующий блок вопросов «Кайбицкий район и сопредельные регионы бассейна реки Свияги и Горной стороны в XX-XXI вв.» охватывает динамику района с начала советской эпохи до наших дней [См. информационное письмо №1].

В ходе поездки А.А. Бурханов и краевед-исследователь из Казани Р.Р. Файзрахманов посетили МБОУ «Большекайбицкая средняя общеобразовательная школа», где встретились с руководством и коллективом учебного заведения. Были обсуждены основные направления музейно-поисковой и краеведческой работы в сельских школах. В заключении А.А. Бурханов от имени руководства ВКТ и Общества татарских краеведов РТ вручил книги по истории Татарстана и почетную грамоту коллективу Большекайбицкой СОШ. Затем казанские гости посетили и познакомились с экспозицией и фондами Музея Кайбицкого края. Экскурсию провел директор музея, ветеран педагогического труда И.А. Шакиров.

В ходе встречи А.А. Бурханов напомнил, что в 2002-2003 гг. Золотоордынская комплексная историко-археологическая экспедиция АН РТ и ТГГИ (руководитель А.А. Бурханов) проводила раскопки на болгаро-золотоордынском городище Япанчино (Луковское) на побережье реки Кубня (Гөбнә). В ходе полевых исследований раскопана оборонительно-фортификационная система городища и выявлен комплекс находок XI-XIV вв. Результаты раскопок опубликованы в книге А.А. Бурханова «Древности Предволжья». Казань, 2003. Автор исследований передал в 2003 году значительную часть находок в краеведческие музеи районов Предволжья и обещал передать часть находок в фонды Музея Кайбицкого края, который был открыт недавно — в апреле 2019 года и находился на стадии развития.

В конце встречи А.А. Бурханов передал экземпляры журнала «Туган җир/Родной край» и вручил грамоту от имени Общества татарских краеведов РТ коллективу музея. Во всех встречах принял участие заместитель главы Кайбицкого района РТ, известный краевед Р.Р. Хаялиев.

А.А. Бурханов

Информационное письмо №1