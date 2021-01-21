В Казахстане пройдет XXII Международный фестиваль-конкурс татарского искусства «Көзге Иртыш Моңнары»

Цели фестиваля – конкурса:

— Содействие развитию и пропаганде национальных, культурных традиций татар, популяризация их самобытного музыкального, хореографического, декоративно-прикладного искусства, литературы и кулинарии.

— Раскрытие творческих способностей детей и взрослых всех национальностей и возрастов.

— Сближение, духовное взаимообогащение, установление тесных контактов, преемственность поколений, дружба между народами и дальнейшее развитие многонациональной культуры Республики Казахстан.

В фестивале-конкурсе могут принять участие взрослые и дети разных национальностей в возрасте от 3 до 84 лет из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Время проведения –29, 30, 31 октября 2020 г.

Место проведения – Республика Казахстан, г. Семей.

Контакты оргкомитета:

071400, Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Академика Павлова, 84

Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»,

Татарская школа искусств – 8 (7222) 56-14-98,

8 777 294 30 37, 8 708 759 56 64

e-mail: tatshkola@bk.ru