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В Казань прибыла делегация Челябинской области

В Казань прибыла делегация Челябинской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 09.02.2021 0 9

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыла делегация Челябинской области, в составе которой заместитель министра общественной безопасности Челябинской области В.А. Гусак, начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства МСХ Челябинской области Е.А. Литвинов, заместитель главы г. Троицка по общим вопросам Е.Г. Василяускене, заместитель главы г. Троицка по социальным вопросам К.В. Рогель, а также директор организации АНО «Троицкий Центр по Развитию Коневодства» С.Л. Гогорян.

Гостей встретил заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ф.Ф. Латыпов.

Как стало известно, целью визита стало ознакомление с татарстанской столицей и перенятие опыта Казанского ипподрома.

Илюзя Абульханова

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