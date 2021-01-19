В Казани началось расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Мероприятие проводится на платформе Zoom. В конференц-зале Исполкома ВКТ собрались 14 членов Национального совета, через «Zoom» присоединились 11 членов из Татарстана, 28 из регионов Российской Федерации и 10 из-за рубежа. Также в режиме онлайн к работе подключились руководители и активисты татарских общественных организаций, журналисты татарских СМИ из 76 регионов России и 31 зарубежной страны.

Заседание началось с приветствия заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиева. Председатель Национального совета отметил, что мероприятие организовано в рамках реализации документа «Татары: Стратегия действия». Он подчеркнул, что единственный вопрос повестки дня – это подготовка к предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения.

На заседании также были определены рабочие группы: отчетная и редакционная комиссии, секретариат. В отчетную комиссию был избран заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, начальник отдела по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации, член Национального совета Марс Тукаев; в редакционную комиссию – заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар, вице-президент Академии Наук Республики Татарстан, член Национального совета Дания Загидуллина, а в секретариат – председатель Всемирного форума татарской молодежи, член Национального совета Ленария Муслюмова.