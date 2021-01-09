В Казани открываются курсы татарского языка для родителей школьников

Казанский полилингвальный комплекс «Адымнар» запускает курсы татарского языка для родителей школьников. Занятия в рамках программы «Татар теле. Интенсив» стартуют 11 января.

Как сообщается в Instagram-аккаунте полилингвального комплекса, в первую очередь на занятиях ждут родителей учеников школы. Стать слушателями курса смогут и все желающие.

Занятия будут проходить на бесплатной основе в здании «Адымнар» по ул.Бондаренко, 32. Получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: +7(919)644-99-52.

Напомним, образовательный комплекс «Адымнар» призван стать моделью современной школы, обеспечивающей конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с государственными образовательными стандартами РФ и задачами нацпроекта «Образование».

kzn.ru