В Казани посетители парков могут послушать аудиосказки на английском, русском и татарском

В нескольких парках Казани теперь можно послушать аудиосказки о Новом годе, зиме и доброте на трех языках: английском, русском и татарском, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Для удобства в парках им. Горького, «Черное озеро», им. Урицкого, «Комсомолец», Горкинско-Ометьевском лесу, на входной площади леса «Дубрава», на озерах Лебяжьем и Комсомольском установили информационные стенды с QR-кодами, которые ведут на сайт проекта.

Среди чтецов — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский; центральный нападающий ХК «Ак Барс» Виктор Тихонов; директор издательства «Юлбасма» Гузель Хасанова; поэт, писатель, главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон; директор Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров; профессиональный BMX-райдер, четырехкратный чемпион России, призер Кубка мира Ирек Ризаев; оперная певица, заслуженная артистка РТ Илюса Хузина; педиатр, врач-пульмонолог Диляра Шаяпова; киновед, кинокритик, преподаватель дисциплины «История кино» в Казанском театральном училище Адиля Хайбуллина; писатель, заместитель руководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

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