В Казани после реконструкции открылся культурный центр «Чулпан»

В Казани состоялось открытие нового культурного центра «Чулпан», расположенного на проспекте Победы, 48а. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Здание было построено ещё в 1992 году как кинотеатр. Спустя три года он был преобразован в культурный центр. Масштабная реконструкция началась в апреле прошлого года. Теперь здесь появились комфортные и современные репетиционные зоны, современный зрительный зал на 450 человек, 4 хореографических класса со специальным амортизационным покрытием на полу и многое другое.

— Открытие данного культурного центра приурочено к 100-летию ТАССР. Помимо реконструкции объекта, отдельное внимание было уделено благоустройству прилегающей территории. Надеюсь, что этот центр станет любимым местом отдыха местных жителей, а творческие коллективы будут радовать нас своими выступлениями, — отметил Президент республики.

После церемонии открытия Рустам Минниханов проследовал на новогоднюю площадку Приволжского района, расположенную рядом с «Чулпан». Там президент Татарстана поздравил казанцев с наступающим 2021-м годом и призвал бережно относиться к новым объектам.

kazanfirst.ru