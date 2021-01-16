В Казани проверят, чтобы все вывески и таблички были на русском и татарском языках

В Казани проверят, чтобы все вывески и таблички с названиями улиц, площадей и парков были на двух языках — русском и татарском. Изучить вывески решили на совещании в Исполкоме города, посвященном Году родных языков и народного единства. Участники рассмотрели проект плана тематических мероприятий в 2021 году.

Проверить наличие вывесок и табличек на двух языках предложила председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казгордумы Гузель Сагитова. Ее идею поддержал первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин. Он предложил в первую очередь провести проверку на улице Баумана.

В план мероприятий, которые предполагается провести в рамках Года родных языков и народного единства, сейчас входит более 100 событий. На 85 мероприятий средства уже есть, для еще 32 нужны дополнительные финансы, рассказал начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.

Калинкин поручил скорректировать план с учетом замечаний и предложений. Он попросил проработать вопрос вместе с министерством культуры РТ, «чтобы не было никаких перекрестных мероприятий».

business-gazeta.ru