В Казани пройдет фестиваль, посвящённый юбилею Мусы Джалиля

15 февраля 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В эти дни Благотворительный фонд «Новые имена», совместно с Министерством культуры РТ и ССМШ при Казанской консерватории им. Н. Жиганова проводят в Казани фестиваль, посвящённый юбилею поэта.

В концертах фестиваля примут участие талантливые юные музыканты из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, прошедшие отбор и ставшие стипендиатами фонда в 2019-2021 годах. Также на выступления приедут стипендиаты из Москвы.

Концерты пройдут в малом зале Казанской Государственной консерватории, в Большом концертном зале им. С. Сайдашева и в Культурном центре « Сайдаш» . Здесь прозвучат стихи Мусы Джалиля на татарском, русскому и английском языках в исполнении лауреатов III Международного конкурса «Джалиловские Чтения».

Также на фестивале в полилингвальном комплексе «Адымнар» пройдет «День подлинника» . Ребята увидят уникальные Моабитские тетради, остоится встреча с дочерью поэта Чулпан Мусеевной Залиловой, и конечно же будет звучать музыка, которую так любил Муса Джалиль, в исполнении юных музыкантов из Москвы и Казани.

Перед концертами фестиваля, в рамках проекта Президентского гранта состоятся мастер -классы педагогов Московской консерватории профессора Н. В. Трулль, профессора М. В. Федотова и преподавателя Н. Л. Агеева.

Программа фестиваля:

13.02 Мастер-классы;

14.02 в 17.00 Концерт стипендиатов фонда « Новые имена» в Малом зале Казанской Государственной консерватории им. Н. Жиганова;

15.02 в 18.00 Гала-концерт посвящённый дню рождения Мусы Джалиля в Государственном Концертном зале им. С. Сайдашева;

16.02 в 13.00 « День подлинника» в Полилингвальном центре «Адымнар»;

16.02 в 17.00 Концерт учащихся ССМШ при КГК им. Н. Жиганова и ЦМШ при МГК им. П. Чайковского.

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