В Казани работает выставка «Татары Сибири: реликвии и коллекции»

В Казани, в Музее исламской культуры Казанского Кремля работает выставка «Татары Сибири: реликвии и коллекции», созданная совместно с музеями Тюменской области.

В экспозиции представлены традиционный костюм сибирских татар, ювелирные украшения, фотодокументы, отражающие этнические особенности татар, проживающих в Тюменской области. Офорты из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», созданные гравером Емельяном Корнеевым в 1808 году, иллюстрируют своеобразие типажей сибирских татар, их костюмов, украшений и быта.

Главный экспонат выставки – волос из бороды пророка Мухаммада – мусульманская реликвия, хранящаяся в Тюменском музее уже почти сто лет. Также особое место в экспозиции занимают рукописи и печатные книги конца ХVII – начала XX веков на старо-татарском, арабском, персидском и османском языках.

Выставка открыта до 10 февраля 2021г.

Музей исламской культуры находится на цокольном этаже Мечети Кул Шариф, расположенной на территории Казанского Кремля.

Музей открыт ежедневно с 9:00 до 19:00

Телефон: 8 (843) 567-81-25

tatarlar.info