В Казани состоится VI Открытый Республиканский конкурс музыки современных композиторов Татарстана «Территория таланта»

7 февраля 2021 года Детская музыкальная школа № 24» Кировского района г. Казани совместно с Культурным центром «Залесный» проводят VI Открытый Республиканский конкурс музыки современных композиторов Татарстана «Территория таланта», приуроченный году родного языка и народного единства.

Конкурс проводится при поддержке Союза композиторов РТ и является ежегодным с 2016 года.

Проект конкурса музыки современных композиторов Татарстана «Территория таланта» был разработан в 2015 году преподавателями ДМШ № 24 во главе с директором Румией Мусаевной Фахрутдиновой. Уникальность проекта в том, что это единственный конкурс, который проводится с целью популяризации творчества современных, ныне живущих, композиторов Татарстана.

Задачи проекта – создать культурно-просветительскую среду, стимулирующую интерес к национальной культуре в целом, и к творчеству современных композиторов РТ

Конкурс «Территория таланта» прочно занял место в культурной жизни не только города Казани, но и всего Татарстана. Он стал не просто традиционным и популярным. Конкурс предоставляет возможность каждому участнику заявить о себе как о творческой личности, проявить свои способности и самореализоваться в сфере творчества, приобщиться к культуре и традициям родного края.

Для участия в конкурсе приглашаются участники в возрасте от 6 лет и старше. Конкурс проводится по нескольким номинациям: инструментальное исполнительство, эстрадный вокал, «юный композитор», музыкальная литература.

Оценивают конкурсантов известные музыканты и деятели города Казани: Л.Тагирова, Р.Ильясов, В.Павлова, А. Сунгатуллина, Т. Юсупов, А. Тарханова.

Конкурс состоится по адресу: г. Казань пер.Осиновский, д.8 в КЦ «Залесный». Телефон 2587991

Регистрация 07 февраля с 8:00, начало конкурсных прослушиваний с 9:00.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте: edu.tatar.ru